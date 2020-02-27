Сеул, , 14:20 — REGNUM Южнокорейский чиновник скончался из-за переутомления, работая над выявлением последователей секты Синчхончжи, с которой связывают распространение в стране коронавируса COVID-19. Об этом сообщает 27 февраля агентство Yonhap со ссылкой на администрацию города Чонджу.

Умерший мужчина работал в городской администрации, и несколько дней оставался на службе до поздней ночи. Он устанавливал личности последователей религиозной секты. Точную причину смерти госслужащего установит экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее последователи Синчхончжи контактировали с женщиной, ставшей первым носителем вируса в стране. У женщины были признаки заболевания, но она продолжала посещать встречи сектантов.

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