Владикавказ, , 14:08 — REGNUM Непогода в Грузии вызвала очередную остановку движения большегрузов через российско-грузинскую границу в сторону Закавказья. В пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии уведомили, что с 10:45 27 февраля закрыто движение по Военно-Грузинской дороге для грузового автотранспорта в направлении на выезд из России.

Как пишут местные СМИ, единственную дорогу, ведущую в страны Закавказья, перекрыла лавина, сошедшая в Грузии в районе селения Коби. Узнав, что на расчистку пути от снеговых завалов понадобится несколько часов, многие автомобилисты повернули назад.

Как сообщало ИА REGNUM, Военно-Грузинская дорога работает с перерывами для большегрузов в течение второй недели. Она закрывалась 19 февраля в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и в последующие дни.

Читайте также: На границе с Грузией собралось более 300 большегрузов