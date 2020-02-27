Бийск, Алтайский край, , 14:01 — REGNUM Правоохранителям Алтайского края удалось отыскать одного из злоумышленников, занимающихся массовой рассылкой заведомо ложных сообщений о готовящихся актах терроризма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснила прокурор отдела по надзору за следствием в органах МВД России Алена Кубанова, им оказался житель Бийска, который с 31 января 2019 года по 23 апреля 2019 года осуществлял рассылку сообщений о заложенных взрывных устройствах и возможной гибели людей на электронные почтовые ящики организаций и учреждений Бийска (в том числе, в детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры, крупные предприятия города, торговые центры и иные места массового пребывания людей).

По её словам, задержанный злоумышленник свою вину признал в полном объеме, а в ходе судебного рассмотрения будет решаться вопрос о назначении ему принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Читайте также: «Зачистка #64»: опубликовано письмо о «минировании» иркутских школ