Ростов-на-Дону, , 13:58 — REGNUM В Ростовской области на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск произошло смертельное ДТП с участием трёх автомобилей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 27 февраля.

«По предварительным данным, три человека погибли, один получил травмы. На месте работают сотрудники полиции. Информация уточняется», — проинформировали в ведомстве.

Авария произошла в 12:20 мск на повороте в сторону посёлка Дивный. По имеющейся информации, столкнулись Renault Logan, ВАЗ 2114 и Hyundai Accent. Виновник ДТП пока неизвестен.