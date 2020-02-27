Екатеринбург, , 13:49 — REGNUM В Свердловской области с начала 2020 года из-за нарушений правил, связанных с выездом автомобилей на встречную полосу, погибли 27 человек и ещё 177 — получили травмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В свердловской Госавтоинспекции напомнили, что данный вид нарушений ПДД является наиболее опасным для жизни и здоровья.

«В среднем, в каждом таком ДТП два человека получают серьезные травмы, а в каждом третьем происшествии гибнет человек», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе рейдовых мероприятий, которые прошли на дорогах Свердловской области на прошлой неделе, были задержаны более 900 водителей, выехавших на полосу встречного движения.

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