Горно-Алтайск, , 13:49 — REGNUM В Республике Алтай выясняют обстоятельства гибели 13-летнего подростка, поиски которого велись с 23 февраля 2020 года. Как сообщает сегодня, 27 февраля, СУ СК РФ по региону, мальчик обнаружен мёртвым, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего лица»).

Из обстоятельств исчезновения мальчика известно, что в ночь с 22 на 23 февраля он с разрешения матери заночевал у родственников в селе Огневка Усть-Коксинского района Республики Алтай, откуда 16 часов 23 февраля 2020 года ушел в неизвестном направлении. Его тело обнаружено сегодня на территории поселка Березовка Усть-Коксинского района. Известно, что погибший лежал в лесополосе в границах населенного пункта в районе улицы Заречная.

Прежде чем дать правовую оценку, следственным органам предстоит также проверить условия жизни несовершеннолетних в семье погибшего ребенка.