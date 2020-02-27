Чебоксары, , 13:46 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии № 1. Его обвинили во взяточничестве, сообщили ИА REGNUMв следственном управлении СКР по Чувашии.

Правоохранители полагают, что 4 июля 2019 года обвиняемый за 20 тыс. рублей взятки попытался незаконно пронести в исправительное учреждение два сотовых телефона с комплектующими. Мобильные телефоны предназначались одному из осуждённых.

По результатам служебной проверки обвиняемый был уволен. В настоящее время он находится под домашним арестом. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Дело направлено в Ленинский районный суд Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Чебоксарах был осуждён бывший сотрудник исправительной колонии № 4, которого признали виновным в халатности. За бегство осуждённого, которого он отпустил в киоск в ходе выезда на объект, ему назначено 120 часов обязательных работ

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