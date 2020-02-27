Горно-Алтайск, , 13:37 — REGNUM Непогода пришла в Республику Алтай. Как сообщает официальный сайт регионального правительства со ссылкой на синоптиков, днем 27 февраля и 28 февраля по высокогорью ожидается усиление ветра до 30−32 метров в секунду.«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций», — предупреждают спасатели.

В настоящий момент в районах Республики Алтай отмечается увеличенное количество снега. Кроме того, с учетом складывающихся гидрометеорологических условий существует вероятность образования ледовых заторов в период прохождения первой волны паводка.

Напомним, днём ранее неблагоприятный природный прогноз озвучили и в соседнем Алтайском крае.

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