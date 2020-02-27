Варшава, , 13:31 — REGNUM Мужчина, задержанный по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков, умер в помещении для задержанных в отделении городской полиции в городе Вроцлавек. Об этом сообщила представитель группы связи с общественностью комендатуры полиции старший сержант Анита Шефлер-Чупиньска.

Задержанный по подозрению в незаконном обороте наркотиков после проведения с ним всех необходимых процессуальных действий был помещён в специальное помещение для задержанных, в котором он через некоторое время потерял сознание.

«Сразу же помощь ему начали оказывать полицейские, после чего на место вызвали экипаж скорой помощи. К сожалению, мужчина скончался», — передаёт слова сержанта полиции «Польское радио».

О случившемся было немедленно сообщено в прокуратуру. В отделение прибыли представитель прокуратуры и врач-патологоанатом для проведения всех необходимых действий. По факту смерти прокуратура возбудила уголовное дело, а полиция проводит внутреннее расследование.

Это уже второй случай смерти в полицейском участке в Польше за несколько дней. 19 февраля в Познани в полицейском участке умер задержанный за домашнее насилие 18-летний молодой человек с признаками наркотического опьянения.

В тот же день, 19 февраля, суд во Вроцлаве оставил в силе приговор двум полицейским, виновным в смерти в полицейском участке 25-летнего мужчины, который умер после применения к нему электрошокера.