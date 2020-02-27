Анкара, , 13:31 — REGNUM В Турции задержали гражданку РФ по подозрению в попытке несанкционированного ввоза два года назад на территорию страны наркотического вещества. Об этом 27 февраля сообщили в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.

Отмечается, что женщина была задержана сегодня утром при прилете в аэропорт Стамбула.

Задержание произошло в рамках следственных действий, осуществляемых в связи с подозрением на попытку несанкционированного ввоза два года назад на территорию Турции наркотического вещества, сообщили в консульстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительные органы Турции конфисковали 32 тыс. 600 таблеток, содержащих наркотические вещества. Спецоперация по изъятию запрещенных препаратов прошла в провинции Хатай. В ходе рейда были арестованы два человека.

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