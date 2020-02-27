Киев, , 13:34 — REGNUM В Киеве проверяют информацию о минировании Дворца спорта, сообщил 27 февраля ресурс «Информатор».

Звонок поступил в тот момент, когда в здании проводилось мероприятие DreamBIG Forum, на котором собралось много людей.

Правоохранители организовали эвакуацию людей, здание проверяют взрывотехники и кинологи.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года стало известно, что вся информация о минировании различных объектов в Москве поступала с территории Украины.

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