Москва, 27 февраля 2020, 12:59 — REGNUM Следственный комитет РФ предъявил новые обвинения экс-сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко, ранее осуждённому за получение взятки, сообщает «Коммерсантъ».
Захарченко предъявлены обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 и ч. 6 ст. 290 («Получение взяток в крупном и особо крупном размерах») УК.
По версии следствия, Захарченко получил взятки от руководства компаний «Газпром автоматизация» и «1520» на общую сумму более 1,5 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016.
В июне 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима по обвинениям в получении взятки и воспрепятствовании правосудию.