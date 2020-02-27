Тбилиси, , 12:49 — REGNUM Тбилисский городской суд 27 февраля принял решение взять под стражу 19-летнего молодого человека, которого обвиняют в убийстве своих матери и бабушки. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, суд удовлетворил требование стороны обвинения, требовавшей поместить обвиняемого под стражу ввиду тяжести преступления. Отмечается, что данную меру поддержала и сторона защиты. По мнению адвоката, это обеспечит безопасность подзащитного.

По версии следствия, обвиняемый убил своих родственников, когда они спали. Поводом стал конфликт, который произошел в прошлом. Полиция задержала подозреваемого на месте преступления. Ему предъявлено обвинение в убийстве членов семьи, находящихся в беспомощном состоянии.