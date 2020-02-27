Красноярск, , 12:35 — REGNUM Жительнице Красноярского края 26 февраля вручили медаль «Доблесть и отвага» за спасение ребёнка от стаи агрессивных собак. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 февраля в Следственном комитете РФ.

Медаль женщине вручил руководитель Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии Андрей Потапов.

По данным ведомства, днём 6 ноября 2019 года девятилетний мальчик с 11-летним братом гуляли в районе улицы Шевченко в Красноярске. На детей напала стая бродячих собак.

Старший брат побежал за помощью. Он позвал женщину-товароведа из ближайшего павильона. Вдвоём они смогли отогнать агрессивных животных и вызвали скорую помощь.

Мальчик получил тяжёлые травмы — рваные раны. Врачи провели ему несколько операций.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении неустановленных чиновников, которые ненадлежащим образом исполняют свои должностные полномочия по контролю в сфере отлова и содержания безнадзорных животных.

Как сообщало ИА REGNUM, бездомные собаки насмерть загрызли женщину и мужчину в Красноярске.

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