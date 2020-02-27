Красноярск, , 12:19 — REGNUM В отношении 24-летнего жителя города Красноярска возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM 27 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, студент подозревается в изнасиловании 18-летней девушки.

По версии следствия, 16 февраля студент одного из вузов познакомился в ночном клубе в Красноярске с 18-летней учащейся техникума. Мужчина пригласил девушку к себе домой, где изнасиловал.

Подозреваемый арестован на два месяца. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании.

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