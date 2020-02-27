Джакарта, 27 февраля 2020, 11:59 — REGNUM Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии объявило, что 6309 человек были эвакуированы из-за наводнения, сообщает информационный портал Detik.
Губернатор Джакарты Анис Басведан упомянул, что вода отступила в большинстве ранее затопленных районов.
По его словам, места временного размещения беженцев продолжают функционировать, потому что ряд подтопленных домов непригодны для жилья.
Как сообщало ИА REGNUM, в центре метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметили, что сильный тропический циклон «Фердинанд» не угрожает стране.
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