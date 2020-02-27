Барнаул, , 11:31 — REGNUM В Алтайском крае завершено расследование уголовного дело в отношении группы лиц, занимавшихся незаконным изготовлением огнестрельного оружия и его последующим сбытом на территории региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

После переделки охолощенный автомат Калашникова калибра вновь стал огнестрельным оружием УФСБ России по Алтайскому краю

Переделка охолощенного автомата Калашникова калибра 7,62 мм УФСБ России по Алтайскому краю

Как сообщает УФСБ России по Алтайскому краю, в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что двое мужчин (житель Павловского района, 1981 г.р., и житель барнаульского пос. Власиха, 1987 г.р.) осенью 2019 года решили заняться переделкой охолощенного автомата Калашникова.

Патроны к автомату Калашникова калибра 7,62 мм УФСБ России по Алтайскому краю

В домашних условиях с помощью закупленного для этих целей специального оборудования они изменили знаменитое оружие, сделав автомат пригодым для производства выстрелов патронами калибра 7,62мм. Это подтвердила экспертиза, проведенная ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Если бы не правоохранители, «умельцы» рассчитывали продать уже боевой автомат за 38 тысяч рублей на черном рынке. Уголовное дело по ч.2 ст.223 и ч.1 ст.222 УК РФ («Незаконное изготовление огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору, а также незаконное хранение, ношение, перевозка и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов») с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, что именно Алтайский край считается родиной прославленного русского оружейника Михаила Калашникова.

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