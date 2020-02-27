Киев, , 11:29 — REGNUM В Днепровском районе Киева неизвестный в камуфляжной одежде и медицинской маске ограбил отделение службы доставки «Новая почта», сообщил 27 февраля ресурс «Информатор».

По данным журналистов, злоумышленник подошёл к оператору, достал пистолет и потребовал отдать ему деньги из кассы. В результате грабитель завладел 20 тыс. гривен (53 тыс. рублей) и скрылся.

На месте работает полиция, подозреваемого разыскивают.

По данным ресурса «Киев оперативный», аналогичное ограбление произошло 20 февраля на улице Петра Григоренко. Журналисты предполагают, что в обоих нападениях участвовал один и тот же грабитель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве неизвестные украли из машины сумку певицы Maruv.

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