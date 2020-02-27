Багдад, , 11:28 — REGNUM В результате удара ВВС Турции по позициям членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке погиб один мирный житель, об этом 26 февраля сообщает Kurdistan.ru.

Удар был нанесен на севере провинции Дахук в районе города Амеди. Погиб 47-летний крестьянин Халиль Ибрагим, у него осталось пятеро детей.

Напомним, военно-воздушные силы Турции регулярно производят бомбардировки северных районов Ирака, преследуя курдских повстанцев. Однако страдают от этого также и мирные жители.

Власти Иракского Курдистана обвиняют Рабочую партию Курдистана в провоцировании турецких военных.

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