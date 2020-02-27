Кемерово, , 11:23 — REGNUM Жители кемеровского Гурьевска сегодня, 27 февраля, стали свидетелями того, как спецслужбы окружили подожжённый автомобиль, некоторые из сотрудников лежали рядом на снегу.

По данным Vse42.ru, в городе проходили учения по отработке антитеррористических мероприятий.

И хотя накануне ФСБ оповещала, что в школе № 11 Гурьевска «будет проведен комплекс мероприятий по проверке готовности сил и средств группировки Оперативного штаба к возможной террористической угрозе в рамках планового командно-штабного учения», нашлись горожане, кто был застигнут врасплох.

Очевидцы снимали происходящее на видео и выкладывали в социальные сети.

«Уважаемые жители Гурьевска! В настоящий момент и до 15:00 часов на территории средней общеобразовательной школы № 11 г. Гурьевска проходят антитеррористические мероприятия по захвату и освобождению заложников террористами с имитацией боевых действий и отработкой подрыва и тушения автотранспорта совместно с ФСБ, МВД, Гурьевским филиалом ФГКУ ОВО ВНГ России по Кемеровской области и взаимодействующими органами. В данное время будет ограниченно передвижение на данной территории и перекрыты улицы Ленина и Р. Люксембург в районе 11 школы, движение общественного транспорта не будет ограничено по улице Р. Люксембург», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Гурьевского муниципального района Станислав Черданцев.