Дамаск, , 11:21 — REGNUM Двое турецких военнослужащих были убиты в результате боевых действий на территории сирийского Идлиба, об этом 27 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечают журналисты, в ответ на это вооруженные силы Турции открыли ответный огонь по 114 объектам сирийского правительства. Последствия удара остаются неизвестными.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. С тех пор при поддержке Ирана и ВКС России, правительству страны удалось в значительной степени справиться с террористической угрозой.

Тем не менее, проблема с боевиками в Идлибе пока остается не решенной, членам незаконных вооруженных формирований оказывается поддержка со стороны Турции, что осложняет процесс урегулирования конфликта.

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