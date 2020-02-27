Иркутск, , 11:03 — REGNUM Двое иркутских сотрудников ППС лишились работы и попали под следствие после того, как превысили служебные полномочия, применив электрошокер в отношении молодого человека. Такой вывод можно сделать из официального сообщения СУ СК РФ по Иркутской области. Уголовное дело в отношении теперь уже бывших сотрудников правопорядка возбуждено по п.п. «б, в» ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий»).

Официально об обстоятельствах случившегося известно немного. Сообщается лишь, что инцидент произошёл ночью 15 февраля и что бывшие полицейские заключены под стражу.

Но местные СМИ (в частности, News-r.ru) сообщают, что речь может идти о непреднамеренном убийстве нетрезвого 24-летнего парня, который уснул в такси по пути домой из ночного клуба. Когда таксист не смог разбудить пассажира, то обратился за помощью к ближайшему наряду ДПС. Правоохранители не придумали ничего лучше, чем разбудить пьяного электрошокером, что в конечном итоге могло привести к смерти.