Бангкок, , 11:05 — REGNUM В дорожно-транспортное происшествие в Таиланде попал российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев. Об этом 27 февраля сообщается в группе Team Evloev социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что 26-летнего Евлоева сбила легковушка, когда спортсмен ехал на мопеде на тренировку. По имеющейся информации, правила движения нарушил водитель легкового автомобиля.

Сообщается, что Евлоев серьёзных повреждений не получил. У спортсмена имеются только травмы мягких тканей и кожи.

Также в команде спортсмена заявили, что его поединок в чемпионате UFC отменен. На нём Евлоев должен был сражаться против Джамалла Эммерса на турнире в Лас-Вегасе 7 марта текущего года.

Напомним, российский боец Евлоев имеет 12 побед в ММА и ни одного поражения.

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