Якутск, , 11:10 — REGNUM В Якутии на реке Лена в 20 км ниже села Мача под лёд провалился большегруз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС республики.

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Информация о происшествии поступила в Олекминский комитет госэкологического надзора. 26 февраля полиция и спасатели выехали на место ЧП.

Выяснилось, что автомобиль ехал по необорудованному автозимнику и совершил частичный провал задними колёсами. По замерам специалистов, толщина льда в месте провала — 70 см.

«В ходе совместного рейда были взяты пробы воды для определения загрязнения воды нефтепродуктами. Водитель не пострадал», — добавили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, провалившийся под лёд табун лошадей спасли в Башкирии.

В Якутии ждут возведения моста через реку Лена для безопасного круглогодичного автомобильное сообщения.