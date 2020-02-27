Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Правоохранительные органы США арестовали пятерых членов неонацистской группировки, занимающихся запугиванием населения. Об этом 26 февраля сообщает Agence France-Presse.

По данным журналистов, лидер группировки 26-летний Джон Д. был задержан в штате Техас за организацию телефонных звонков с угрозами.

По версии следствия, подозреваемый в период с ноября 2018 года по январь 2019 года якобы угрожал представителям афроамериканской церкви, правительственным чиновникам штата Вирджиния и одному университету.

Четверо других членов группировки в возрасте от 20 до 24 лет угрожали журналистам, а также евреям и латиноамериканцам. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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