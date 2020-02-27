Москва, , 10:54 — REGNUM Предполагаемый заказчик убийства политика Бориса Немцова Руслан Мухудинов мог передвигаться по стране по поддельным документам, но не был задержан правоохранителями. Об этом рассказал адвокат Вадим Прохоров, сообщает 27 февраля ТАСС.

Прохоров, который защищает интересы дочери Немцова, располагает сведениями о посещении Мухудиновым Нового Уренгоя. Он добавил, что «ФСБ не нашла в себе силы задержать его».

Мухудинов находится в розыске по заочному обвинению в убийстве политика, он имеет статус «заказчика», пояснил юрист. Официальных комментариев от правоохранительных органов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокаты Заира Дадаева, осужденного за исполнение убийства Немцова, не смогли обжаловать его перевод из колонии в тюрьму.

Читайте ранее в этом сюжете: Убийцу Немцова оставили в иркутской тюрьме