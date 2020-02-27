Новосибирск, , 10:54 — REGNUM В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту смерти женщины в коммунальной яме, сообщает региональное управление СКР.

В качестве обвиняемых проходили два человека: 37-летний мастер котельных МУП «Теплосети» — по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») и 56 — летний мастер подразделения водосети — по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В ходе следствия установлено, что в сентябре 2019 недалеко от дома по ул. Зеленая Роща в городе Купино для устранения прорыва водопровода по указанию и.о. директора МУП «Теплосети», но состоящего в должности мастера, работниками предприятия, под руководством мастера, разрабатывалась яма. Прорыв был устранен, но яму решили не засыпать для последующего ремонта участка водопровода. Кроме того, нарушая нормы и правила, яма даже не была закрыта и огорожена. Были установлены ограждения из подручных средств. В начале ноября 2019 года рядом с этой ямой, наполненной водой, проходила 48-летня женщина. Она упала в неё, не смогла выбраться и утонула.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в ведомстве.