Анкара, , 10:51 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали пятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на юго-востоке страны, об этом 27 февраля сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство внутренних дел Турции.

По данным ведомства, повстанцы добровольно сложили оружие и сдались силовикам. Задержания были произведены в провинциях Ширнак и Хаккяри.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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