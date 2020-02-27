Тбилиси, , 10:45 — REGNUM Запрет движения введён 27 февраля на юге Грузии на дороге Кода — Парцхи — Манглиси — Цалка — Ниноцминда. Данную информацию опубликовал Департамент автомобильных дорог страны.

Сообщается, что полностью запрещено передвижение автомобильного транспорта на участке с 94 км по 110 км в районе перевала Паравани. Это было сделано из-за того, что в районе бушует метель.

В департаменте отмечают, что на другие участки дороги запрет не распространяется.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в Грузии было введено ограничение на трассе Мцхета — Степанцминда — Ларс из-за гололеда и снежных заносов. Через несколько часов движение было восстановлено.