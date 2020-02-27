Варшава, , 10:33 — REGNUM В Польше было совершено нападение на оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, сообщает на сайте правозащитной ассоциации VAYFOND.

Отмечается, что днем 26 февраля неизвестный проник в его квартиру и попытался убить, пока Абдурахманов спал. Завязалась драка, в ходе которой блогеру удалось обезвредить нападавшего и вызвать полицию.

Сейчас Абдурахманов находится в больнице, о его состоянии не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, Тумсо, покинувший Россию в 2015 году, ведёт свой YouTube-канал. В своих роликах он придерживается ярко выраженной оппозиционной политики. Блогер выступает за независимость Чечни и отделение ее от России.

По данным чеченских правоохранительных органов, Абдурахманов имел связи с исламистами в Сирии. Тумсо пытался получить политическое убежище в Грузии и Польше, но в обоих случаях ему отказали. Ранее власти Польши начала процедуру депортации блогера.

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