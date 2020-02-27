Екатеринбург, , 10:29 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении ранее не судимого местного жителя, устроившего стрельбу из холостого оружия 1 января 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

Октябрьский районный суд признал гражданина виновным в хулиганстве и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Напомним, что инцидент в Екатеринбурге произошёл в новогоднюю ночь на улице Тверитина. Вскоре сыщикам уголовного розыска удалось задержать злоумышленника, в отношении которого было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ.