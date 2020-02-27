Эрбиль, Ирак, , 10:31 — REGNUM В результате террористического акта в Иракском Курдистане пострадали по меньшей мере шесть человек, об этом 26 февраля сообщает BasNews.

Инцидент произошел возле города Махмур, расположенного в 60 км от столицы курдской автономии, города Эрбиль. Мощный взрыв произошел в деревне Алиава.

Ответственность за преступление пока не взяла ни одна террористическая группировка, по мнению местных властей, к теракту причастны боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Населенный пункт Махмур находится на спорных между Багдадом и Эрбилем территориях, именно здесь наиболее активны террористические группировки, пользующиеся сложившимся вакуумом власти.

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