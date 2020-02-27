Якутск, , 10:24 — REGNUM В Якутске возбуждено уголовное дело по фактам хищений денег с банковских счетов подопечных пожилых и инвалидов в частном пансионате «Алгыс», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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По материалам проверки установлено, что со счетов пациентов, в отсутствие какого либо целевого и правового обоснования осуществлялось неправомерное снятие денег, которые переводили на личные счета частных лиц, тратили на иные цели, которые не соответствовали целям создания и деятельности организации.

«Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, массу нарушений выявили в деятельности дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вознесенском районе Нижегородской области.