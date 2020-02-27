Соледар, ДНР, 27 февраля 2020, 10:15 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 14 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 62 единицы боеприпасов, сообщили 27 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском направлении ВСУ выпустили десять мин калибра 120 мм и пять мин калибра 82 мм.
На донецком направлении украинские силовики выпустили 22 мины калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрелов повреждения получила линия электропередачи, питающая посёлок Еленовка. В данный момент электроснабжение восстановлено. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.
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