Бали, Индонезия, , 09:53 — REGNUM Поиски российского туриста, пропавшего во время отстрела рыбы в водах Бату-Абах индонезийского округа Клунгкунг в провинции Бали, продолжаются, сообщает Antara.

«Да, человек ещё не найден. Поиски продолжаются, но есть серьезные опасения, что российский турист утонул», — заявил глава подразделения по связям с общественностью полиции Клунгкунга.

Напомним, инцидент произошел утром 24 февраля 2020 года. Капитан лодки вместе с российским туристом отправились в море для рыбного промысла. Турист пропал во время подводной охоты.