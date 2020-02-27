Екатеринбург, 27 февраля 2020, 09:47 — REGNUM Сотрудники Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона совместно с добровольцами из ресурсного центра Свердловской области провели рейды по обучению населения поведению на городских водоёмах в зимний период. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.
Мероприятия прошли на акваториях Верх-Исетского пруда, Нижне-Исетского пруда, вдоль берега реки Патрушиха и Городского пруда на Плотинке с 20 по 26 февраля.
Необходимость рейдов обусловлена тем, что в Свердловской области в зимний период наблюдаются аномально высокие температуры для данного времени года. В связи с этим увеличивается опасность истончения льда, который становится более хрупким.
Отметим, что аналогичные профилактические мероприятия продолжатся на протяжении всего зимнего периода.