Курган, , 09:45 — REGNUM Житель Курганской области, призывавший к расправе над представителями власти, в том числе над членами правительства Зауралья, приговорён к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по курганской области.

Следствием и судом установлено, что курганец публиковал на своих страницах в социальных сетях экстремистские материалы с призывами к насилию в отношении представителей федеральных органов госвласти и правительства Курганской области из мести.

Кроме того, свой пневматический пистолет он переделал под боевой и испытал его на готовность.

Екатеринбургский окружной военный суд, с учётом, что гражданин был неоднократно судим, в том числе за убийство с особой жестокостью, признал его виновным в публичных призывах к террористической деятельности, незаконном изготовлении и хранении оружия. И приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Обвиняемый вину не признал. Приговор в законную силу не вступил.