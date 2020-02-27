Волжский, Волгоградская область, , 09:42 — REGNUM Двух мужчин, причастных к нападению на человека, задержали оперативники в городе Волжский Волгоградской области. Во время обысков у подозреваемых обнаружили экстремистскую литературу и оружие, сообщили 27 февраля в пресс-службе регионального УФСБ.

Подозреваемые напали на жителя города и отобрали у него некоторую сумму денег. Во время расследования этого дела при обыске их квартиры оперативники обнаружили книги, внесённые в федеральный перечень экстремистских материалов, охотничий карабин «Сайга», травматический пистолет «Гроза» с поддельными разрешениями и несколько ампул с сильнодействующими стероидами.

Мужчин арестовали. Уголовное дело будет передано в Следственный отдел по городу Волжскому СУ СК России по Волгоградской области.