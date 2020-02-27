Сочи, Краснодарский край, , 09:35 — REGNUM Более 260 человек участвуют в операции по поиску двух подростков, пропавших во время шторма 25 февраля в Сочи, сообщили в МЧС России. 27 февраля поиски продолжились.

«Работы проводились всю ночь по береговой линии. В 07:00 для поиска вылетел вертолет МЧС России со спасателями МЧС России на борту», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, двух 14-летних подростков, учеников местных школ, унесло в море во время шторма вечером 25 февраля. Поиски детей ведутся уже вторые сутки. Накануне по распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина на помощь вылетели криминалисты Следственного комитета.