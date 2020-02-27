Уфа, , 09:35 — REGNUM Заведующий молочно-товарной фермой погиб в Башкирии. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По сообщению пресс-службы ведомства, 19 января на молочно-товарной ферме в селе Новокангышево Дюртюлинского района 40-летний рабочий решил провести испытание кормосмесителя-измельчителя. Мужчина намеревался отремонтировать данное оборудование, которое находилось в нерабочем состоянии и простаивало с 2015 года.

Он присоединил оборудование к трактору и запустил мотор у транспортного средства. Затем вместе с подсобным рабочим он наполнил соломой бункер. На какое-то время подсобный рабочий потерял из виду заведующего фермой. Вдруг он услышал крик.

Когда рабочий обежал установку и заглянул в бункер, то увидел пострадавшего без признаков жизни.

Отмечается, что мужчина получил в бункере множественные травмы, отчего и скончался. Экспертиза показала, что в крови у погибшего был обнаружен этиловый спирт в концентрации два промилле.

Материалы расследования переданы в следственные органы. Крестьянско-фермерское хозяйство оштрафовано за неудовлетворительную организацию работ и отсутствие должного контроля за работниками.

Читайте ранее в этом сюжете: Лесоруб в Башкирии скончался из-за упавшего на него дерева