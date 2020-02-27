Бухара, Узбекистан, , 09:17 — REGNUM Пожар в одном из торговых центров Бухары охватил площадь 520 кв. метров, сообщили 27 февраля в пресс-службе МЧС Узбекистана.

Сообщение о возгорании поступило 26 февраля в 22 часа 37 минут (20:37 мск). Пожар был локализован в 00:40 (22:40 мск) и ликвидирован в 01:30 (23:30 мск). Специалисты устанавливают причину пожара и размер нанесенного ущерба. В МЧС отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января произошел пожар в одном из торговых комплексов Навои. По данным МЧС, огонь повредил 20 магазинов, шесть из них были разрушены полностью.

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