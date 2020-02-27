Нью-Дели, , 09:15 — REGNUM Более 30 человек погибли в столице Индии Нью-Дели в ходе массовых беспорядков и столкновений, которые начались 24 февраля на фоне принятия закона о гражданстве. Об этом сообщает 27 февраля NDTV.

По данным на утро 27 февраля, погибшими числились 32 человека, еще около 200 человек пострадали, десятки людей были задержаны полицией. Поджоги и беспорялки произошли поздно вечером 26 февраля в ряде районов на северо-востоке города.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты связаны с упрощением получения гражданства немусульманам из ряда стран. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал прекратить насилие и «придерживаться мира и братства».

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