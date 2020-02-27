Анкара, , 08:57 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» семерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Сирии, об этом 27 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, повстанцы пытались проникнуть в район проведения операции «Щит Евфрата» из города Манбидж.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в отношении физически уничтоженного противника, при этом сами военные утверждают, что термин используется в том числе в отношении взятых в плен или сдавшихся добровольно людей.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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