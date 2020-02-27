Ульяновск, 27 февраля 2020, 08:48 — REGNUM В Ульяновске ушло в суд уголовное дело в отношении главного бухгалтера одного из детских садов. Её обвиняют в хищении 2,5 млн рублей, сообщает прокуратура Ульяновской области.
По данным правоохранителей, фигурантка уголовного дела обеспечивала формирование заявок на получение средств для выплаты зарплаты.
Незаконные действия были пресечены сотрудниками регионального Управления ФСБ. По данным следствия, с декабря 2016 по март 2019 года бюджетному дошкольному образовательному учреждению был причинен ущерб на сумму более 2,5 млн рублей.
Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного чч. 1, 3 и 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). Дело направлено в суд.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Димитровграде Ульяновской области директор юридической фирмы осуждён за мошенничество с земельными участками. Ущерб оценивается в 1,5 млн рублей. Суд назначили фигуранту уголовного дела 1,5 года лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. рублей.