Ульяновск, , 08:48 — REGNUM В Ульяновске ушло в суд уголовное дело в отношении главного бухгалтера одного из детских садов. Её обвиняют в хищении 2,5 млн рублей, сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным правоохранителей, фигурантка уголовного дела обеспечивала формирование заявок на получение средств для выплаты зарплаты.

«При этом в ряде случаев в документы она включала ложные сведения с завышением сумм оплаты ее труда», — говорят в региональной прокуратуре.

Незаконные действия были пресечены сотрудниками регионального Управления ФСБ. По данным следствия, с декабря 2016 по март 2019 года бюджетному дошкольному образовательному учреждению был причинен ущерб на сумму более 2,5 млн рублей.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного чч. 1, 3 и 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Димитровграде Ульяновской области директор юридической фирмы осуждён за мошенничество с земельными участками. Ущерб оценивается в 1,5 млн рублей. Суд назначили фигуранту уголовного дела 1,5 года лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. рублей.