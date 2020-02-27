Уфа, , 08:47 — REGNUM Движение транспорта на участке дороги Уфа — Инзер — Белорецк открыли в Башкирии. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству.

По сообщению пресс-службы ведомства, движение на данном участке дороги было открыто с 6:00 часов 27 февраля.

Напомним, что 26 февраля автодороги Башкирии находились в режиме возникновения чрезвычайной ситуации из-за ледяного дождя, ограничения видимости и гололеда. Поэтому с 18:00 часов 26 февраля до 00:00 часов 27 февраля движение для грузовиков и пассажирских автобусов было временно ограничено на участках дорог Уфа — Инзер — Белорецк, км 62+000 — 205+000 и Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, км 217+000 — 249+000.

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