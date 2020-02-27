Луганск, , 08:46 — REGNUM За минувшие стуки зафиксирован один обстрел территории ЛНР со стороны позиций ВСУ. Об этом сообщили 27 февраля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным ведомства, обстрелу подвергся посёлок Донецкий. По нему со стороны подконтрольного Украине населённого пункта Крымское было выпущено восемь мин калибра 82 мм.

Последствия обстрелов уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее был обстрелян посёлок Желобок. ВСУ применили гранатомёты АГС и вооружение БМП.

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