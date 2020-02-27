Минусинск, Красноярский край, , 08:12 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд поручений по происшествиям, озвученным средствами массовой информации. В том числе речь идёт об инциденте в городе Минусинске Красноярского края.

Как сообщили ИА REGNUM в СКР, по данным красноярских массмедиа, в Минусинске неизвестные подростки избили 12-летнего мальчика. Затем в медучреждении ему не в полном объёме оказали медицинскую помощь. Из-за этого у ребёнка развилось серьёзное осложнение здоровья.

По данному факту проводят проверку следователи Красноярского края. Истребованы медицинские документы, опрашиваются свидетели и родственники ребёнка.

Кроме того, следствие ходатайствует об изъятии из полиции и передаче уголовного дела о причинении мальчику побоев для дальнейшего расследования в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уфе задержали подростка, подозреваемого в причинении телесных повреждений прохожему.

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