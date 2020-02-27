Усть-Каменогорск, Казахстан, , 08:09 — REGNUM Восемь несовершеннолетних пострадали после столкновения автобуса с грузовиком в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области, сообщили 27 февраля в пресс-службе акимата (администрации) региона.

Отмечается, что все участники ДТП доставлены в больницу для осмотра. По данным полиции, в салоне автобуса находились 53 человека, в том числе 46 детей. Пассажирами оказались спортсмены, которые ехали на соревнования.

Напомним, утром 27 февраля на трассе Усть-Каменогорск — Шемонаиха в Восточно-Казахстанской области произошло ДТП. По предварительным данным, авария случилась по вине водителя грузовика Howo, который выехал на полосу встречного движения.