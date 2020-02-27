Элиста, , 08:04 — REGNUM Пострадавший при взрыве газа в многоэтажном жилом доме в Элисте находится в стабильно тяжёлом состоянии, он госпитализирован в республиканскую больницу. Об этом сообщили 27 февраля в пресс-службе главы Калмыкии.

Жители двух подъездов дома были эвакуированы. Для жителей дома развернули палаточный лагерь с обогревателями, в школе №17 дежурят медики, психологи. Большинство эвакуированных остановились у родственников и знакомых.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля около 21:10 в многоэтажном доме во 2 микрорайоне Элисты произошёл хлопок бытового газа. В результате пострадал один человек. По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка газа.

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