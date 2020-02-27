Якутск, , 07:42 — REGNUM В полицию Якутска обратился руководитель одного из частных предприятий и заявил, что неизвестный путём мошенничества похитил у организации крупную сумму денег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Читайте также: Липецкая компания потеряла 1,4 млн рублей из-за «сайта-призрака»

Пострадавший пояснил, что предприятие заключило договор с ИП на поставку строительного материала на общую сумму 880 тыс. рублей. В ходе переписки с поставщиком через Whatsapp, заказчику были отправлены реквизиты для 50-процентной оплаты товара. Чуть позже на электронную почту поступил договор, в котором было сказано, что в связи с проведением аудиторской проверки у ИП изменились реквизиты получателя.

«Будучи введенным в заблуждение, и не проверив данную информацию, заявитель направил договор в отдел бухгалтерии для оплаты требуемой суммы в размере 460 тыс. рублей. Через некоторое время поставщик обратился к заказчику по вопросу перечисления аванса и тогда выяснилось, что ИП не направлял никаких электронных писем об изменении реквизитов — они не менялись», — рассказали в МВД.

В ходе разбирательств, установлено, что деньги были отправлены мошеннику, который, взломал электронную почту предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества, из-за которого компания ООО «ПластиФорм» потеряла 1,4 млн рублей.